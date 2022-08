Niña que interpretó a Mirabel en la película ‘Encanto’ sorprendió en las audiciones de ‘La Voz Kids’

Antonia Ledesma es la niña de 7 años que interpretó a Mirabel de ‘Encanto’ y quien se presentó en uno de los episodios de ‘La Voz Kids’ , sorprendiendo a los entrenadores al contarles su experiencia como locutora comercial y actriz de doblaje.

Al terminar su particular presentación en el diamante, Antonia tuvo una corta charla con los jurados del programa donde manifestó que desde sus 4 años inició su carrera como artista, dejando admirados a Andrés Cepeda, Kany Gracia y Nacho.

“Desde que era muy pequeña mi papá me enseñó a hacer locución y tener distintas voces, pero lo que más me gusta es cantar”, dijo la pequeña en el escenario.

Además, reveló que ella fue quien le dio voz al personaje de Mirabel Madrigal de niña en la película de ‘Encanto’, donde los entrenadores, inicialmente Kany Garcia le pidió que le mostrará un poco su otro talento, seguido Andrés Cepeda le pidió un poco más dejándolos impactados.

“Con la voz de Mirabel me considero un poquito famosa, ya que me invitaron a presentar un festival de música. Y como creo que ya conquisté las salas de cine con mi voz, lo único que me faltaría es conquistar a los entrenadores de ‘La Voz Kids’”, expresó la pequeña artista.

Incluso Antonia Ledesma llegó al diamante para interpretar el tema ‘Dos oruguitas’ del cantante Sebastián Yatra, canción que también formó parte de la banda sonora de la famosa película de Disney.

Frente a la presentación, Nacho fue el único quien giro su silla por la pequeña Antonia, asegurándole que la admiraba por el riesgo que tomó al interpretar dicha canción, resaltando que la niña se le mide a los retos y que serían un gran equipo, ya que a él le gusta el teatro musical.

“Esto va a sonar redundante, pero me pareces un encanto. Yo creo que los participantes que escogen este tipo de canciones se arriesgan muchísimo y esa fue unas de las razones de gira la silla, ya que esto significa que tú te le mides a los retos”, manifestó Nacho.

Finalizando, Kany Gracia una vez más le pidió a Antonia que le dijera con la voz de Mirabel, como le diría a sus padres la gran noticia de que entró al concurso de talentos, donde sin dudarlo ella lo hizo y dijo: “Mamá, papá. Entré al equipo Nacho”.

