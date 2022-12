"No dejen que sus mujeres se vistan así", los comentarios machistas del amigo de Yina Calderón

Will García es uno de los amigos de Yina Calderón y siempre la acompaña en sus llamadas 'putifiestas'. Sin embargo, en la última todo se salió de control, pues Will tuvo un comportamiento bastante insistente con Aida Victoria Merlano y comenzó a tocarla mientras bailaba.

El joven intentó en varios momentos bailarle sensual y tocarle las piernas ya que Aída Victoria llevaba puesto un vestido negro. No obstante, al final el novio de Aida no se aguantó y se lanzó a golpear a García.

Después que los separaron, comenzaron los rumores de que todo había sido un show montado por Yina y hasta el propio Mr. Black, presente en la fiesta, aclaró que él no estaba enterado, tampoco Aida ni su pareja.

No obstante, las declaraciones de Will García después de la rumba causaron mucha indignación entre las mujeres, pues aseguró que "las mujeres que usan vestido corto están expuestas a lo que sea".

"Al que no le guste que a la mujer se la provoquen o se la coqueteen en la calle pues no permitan que se vistan así. Porque una mujer que se pone un vestido corto o con una cosa provocativa está expuesta a cualqueir cosa. Ya ven sus maridos, no dejen que se vistan sus mujeres así para que no muestren lo que no tienen que mostrar y no tengan que provocar a otros hombres", señaló.

Además, dejó entrever que Aida Victoria es la responsable por el contenido que maneja o su forma de vestir.

"Una mujer de esas que no hace sino dar tips sexuales, que se viste como se viste y el marido venga y le haga una cosa de esas a uno", finalizó.

Estas declaraciones no cayeron nada bien en los seguidores de Yina y García, pues las catalogaron como "palabras machistas".

Posteriormente, Will García salió a disculparse por lo sucedido en la polémica fiesta

"Estaba en estado de alicoramiento, pido disculpas por lo que pasó", señaló el joven.

Recientemente, en su cuenta de Instagram Will García posteó una foto desnudo y las críticas no se hicieron esperar.

