"No estoy buscando trabajo, tengo mucho dinero": La Liendra aclara si tendrá otra cuenta

Mauricio Gómez, más conocido como 'La Liendra', es una de las personalidades que más ha dado de qué hablar. El pasado 14 de agosto, el influencer dio a conocer la noticia de que Instagram cerró su cuenta de más de 7 millones de seguidores, según él, sin razón alguna.

Una vez más, La Liendra se encuentra en el ojo del huracán luego de fuertes declaraciones, pues muchos internautas le cuestionaron: "¿cómo conseguía dinero si ya no tenía su cuenta? Por eso, Mauricio decidió responder en un video aclarando: "la gente que piensa que yo estoy 'pelado' es estúpida", "No se preocupen por mí, no estoy buscando trabajo, tengo mucho dinero".

El influencer también complementó que cuenta con varias propiedades que ya están pagadas y que las mismas lo respaldan económicamente. "Tengo una casa en Pereira, la casa donde vive mi mamá, una finca. Sea como sea voy a tener plata en mi vida".

Gómez recalcó que: "yo me río mucho de la gente que piensa que me cerraron la cuenta y que yo perdí mi plata, obviamente a uno lo perjudica, pero mi plata yo la tengo, ¿qué le pasa a usted? Mi plata está ahí. El penthouse ya está pagado, la camioneta también".

La Liendra por ahora se dedica a disfrutar de su vida en el municipio de La Tebaida donde vive su mamá y aclaró que no tiene pensado crearse una nueva cuenta ni mucho menos espera que le devuelvan la anterior. Según él, la vida no gira entrono a las redes sociales .