La Liendra a menudo se vuelve tema de conversación debido a algunos contenidos que publica en sus redes sociales, como por ejemplo el ultimo video en su cuenta de Instagram, en el que muestra el lujoso penthouse que se compró en el sector de El Poblado en la ciudad de Medellín.

Él ha dejado claro que varias oportunidades que poco le importa el qué dirán ya que él sabe que todo lo que ha conseguido en la vida es gracias a su arduo trabajo en las redes sociales.

Por ese motivo, decidió mostrar su nueva adquisición la cual al parecer le valió más de 500.000 dólares, es decir más de 1.900 millones de pesos colombianos.

La filmación comenzó con La Liendra y su perro en la entrada del inmueble, luego mostró la sala, la cocina, algunas habitaciones y un enorme balcón.

El video fue musicalizado con una canción que él mismo cantó y en la que habla un poco sobre su vida y lo que ha tenido que hacer para cumplir sus sueños y los de su mamá.

La canción comenzó diciendo: "Les quiero mostrar mi nuevo apartamento y, con humildad, para que se motiven. Yo sé que no es fácil, la cosa está dura, no te dejes caer, recupera tu postura. Me felicito por todo lo que he logrado, tantas críticas, tantas caídas y sigo parado. Vivo orgulloso del lugar donde nací, pero siempre quiero más y el barrio ya me enseñó lo que me tenía que enseñar…".

Así mismo, recordó cuándo vivió en una casa de invasión, la cual mostró en días pasados: "Hace cinco años vivía en una invasión, ni siquiera era un barrio, la gente lo creó, a las malas construimos casas de madera, vivíamos felices, no nos daba pena. Yo era feliz, pero mi madre no. Ella se preocupaba, nunca faltó la comida, pero la notaba agotada".

Otra parte de la canción habla sobre el momento en el que La Liendra se dio cuenta que debía hacer algo para salir de la pobreza: "Empecé a darme cuenta que ella me necesitaba y que no podía seguir dándole problemas. Suficiente teníamos con la vida que nos tocó. Me enfoqué y busqué la manera de ayudar, lo primero que cambié fue la pobreza mental, empecé a soñar y lo logré. Por fin tengo mi apartamento y mi carro afuera lo parqueé. Sí se puede y te lo vengo a demostrar, aunque no te lo voy a negar que en el barrio hay pocas oportunidades, pero se pueden crear. Ahora vivo en El Poblado, rodeado de gente rica, sigo siendo la misma Liendra, pero con tarjeta VISA".

Por supuesto este video del creador de contenidos se viralizó y varias personas han dejado comentarios de todo tipo, unos felicitándolo y otros criticándolo por mostrar todo lo que consigue.

