No más bebés: Andrés Parra decide someterse a la vasectomía y da las razones

Andrés Parra es uno de los actores de cine, teatro y televisión más querido por los colombianos, no solo por los papeles que ha interpretado, sino por su carismática manera de ser y por su simpático sentido del humor.

El actor tomó la decisión de compartir en su cuenta oficial de Instagram su experiencia tras someterse a la vasectomía, para no tener más hijos; mediante un video, agradeció al equipo médico por su labor.

Tras el procedimiento, que duró aproximadamente 15 minutos, Andrés comentó que toda la intervención quirúrgica fue en la clínica Profamilia y dio detalles de cómo fue pasar por dicha situación a sus seguidores.

“Vengo a animar a los que de pronto estén pensando en hacerse la vasectomía, vengo a contarles cómo me fue a mí pa' que se animen, pa’ que se corten las chacaras y sean muy felices”, dijo inicialmente Andrés Parra.

Seguido el actor no dudó en manifestar que no es motivo para tener miedo si algunos hombres tienen pensado realizarse la vasectomía porque, asegura que es un procedimiento fácil, bastante rápido y cero doloroso.

“Estamos en el día número dos, me ha ido hasta ahora muy bien. Dolor no ha habido, no es doloroso. Me lo hice en Profamilia, con la EPS, un servicio espectacular, fue una intervención de no más de 15 minutos, primero a uno le hacen una valoración”, contó el actor durante el video.

Asimismo, manifestó que con antelación la doctora que le habría hecho el procedimiento había determinado que sus conductos espermáticos eran de fácil acceso, por lo que luego fue aprobado para la cirugía.

Luego de contar su experiencia, los seguidores del actor no dejaron pasar por alto la publicación, por lo que dieron sus opiniones y apoyaron la decisión que todo Andrés parra.

“Bravo por más hombres así, a cuidarse y ser feliz”, “Bienvenido al mundo de los árboles de navidad… las bolas solo para decorar el palo”, “Excelente mensaje, necesitamos más hombres que piensen en sus parejas”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores del actor.

