No perdona nada, le dicen a La Liendra tras 'chupetiarse' a una señora en uno de sus videos

Mauricio Gómez, mejor conocido como 'La Liendra', compartió a través de su cuenta de Instagram una parodia acerca de los amigos que 'no perdonan nada' cuando salen de rumba, sin embargo, lo que más impactó a sus seguidores fue el tremendo beso que le dio a la protagonista de su video.

Al parecer, el influencer regresó con toda a su cuenta de Instagram, de la que anunció hace pocos días logro recuperar y en la que tiene cerca de 6 millones de seguidores.

En su último video, La Liendra imitó a esa persona que conquista a la mujer que sea y no tiene límites mientras diferentes amigos opinan sobre "el desacertado" 'levante'.

El influencer es conocido por generar contenido cómico y parodiar situaciones de la vida real, y esta vez no fue la excepción, pues la mujer que lo acompañó en el video era una señora de edad avanzada, pese a esto, muchos de sus seguidores se divirtieron con la publicación y etiquetaron a sus amigos.

"Etiqueten a ese amigo que no perdona nada", describió en el video junto a varios emojis de risa.

"La sacaste del estadio Mauro, hace rato no me reía tanto", "la señora recordando viejos tiempos", "uy no, ese beso dio escalofríos", "se pasa", "lo veo bien Liendra", son algunos de los comentarios de la publicación que ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones.

Vea el video completo a continuación: