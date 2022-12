“No quiere dejar el licor”: Mamá de Yina Calderón pide que oren por ella para que deje de tomar

Cuando Yina Calderón se toma sus tragos no hay quien la pare, así lo demuestra cada vez que organiza sus fiestas y se graba para Instagram.

Muchos de sus seguidores están preocupados por la forma en la que consume licor e incluso su madre salió pidiendo oraciones para que deje de beber tanto alcohol.

La misma Yina publicó el video de su madre haciendo la petición. Sin embargo, en vez de tomárselo en serio, le cayó en gracia.

“Estoy triste y quiero que ustedes me ayuden, la gente que quiere mucho a Yina, quiero que me ayuden a orar por ella, no quiere dejar el licor”, manifestó la señora.

Muchos usuarios la criticaron por haberse burlado de su propia madre. “Yo no me burlaría de madre”, “Como te puede burlar de tu mamá”, “¿enserio te causa risa eso?”, fueron los mensajes que le escribieron.

La madre de Yina aseguró estar muy disgustada con sus amigos porque “le alcahuetean la tomadera” y solicitó varias veces una oración por ella.