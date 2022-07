Mary Méndez, la presentadora del programa de chismes 'La red', de Caracol Televisión, le contó a sus seguidores la razón por la que estuvo ausente en la emisión del pasado fin de semana.

La aclaración de la presentadora llegó luego de que varios usuarios le preguntaran qué había pasado y si se había retirado, pues Shirly Gómez ocupó su lugar el fin de semana; reveló que está de vacaciones, pero que pronto regresará.

Publicidad

“Mis amores lindos, ¿ustedes por qué son tan ‘empeliculados’? Yo no me voy de ‘La red’, contó a través de sus stories de Instagram.

Y agregó entre risas: "Yo me tomé unas vacaciones, tuve tres años que no tomaba vacaciones, tenía vacaciones acumuladas y me fui un fin de semana. Y ustedes, con sus ‘videos’: No vuelvo a ver ‘La red’ y yo no sé qué".

Méndez además contó que fue interceptada durante sus vacaciones por uno de sus seguidores que no dudó en preguntar si ya no trabajaba en la red; aprovechó para aclarar que este fin de semana regresará a la pantalla.

“Chicos, pero no sean así, tan intransigentes, tampoco… Ayer que estuve en un lugar, me dijeron: ¿Ya no trabajas en ‘La Red’?. Y yo, Dios mío, me fui un fin de semana, así que tranquis. ¡Este fin de semana volvemos con toda!”, puntualizó.

Publicidad

Tras la aclaración, usuarios en redes sociales no tardaron en dejar sus comentarios, ahora más tranquilos.

"Yo me extrañé, pero pensé que estabas de vacaciones", "qué bueno cuando lo extrañaba a uno… se nota que ha hecho bien su papel", "eres el corazón del programa", son algunos de los comentarios de la publicación replicada por @la_chismosa_news.