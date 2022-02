El cantante paisa J Balvin ha mostrado su preocupación por la salud de su mamá, Alba Mery Balvin, quien hace varios días se encuentra en una UCI, debido a su delicado estado de salud tras contraer COVID-19 .

Hace poco el artista preocupó a sus millones de seguidores en todo el mundo, después de publicar una imagen en la que se ve que está en el hospital junto a su mamá, mientras ella lucha por su vida y poder ganarle la batalla al virus que azota a todo el mundo.

En la foto que ya se viralizó J Balvin escribió: "Otro día más, No te suelto o nos vamos los dos. Te amo mi mejor amiga".

Con este posteo el artista deja claro que la salud de su mamá Alba Mery Balvin no es la mejor, por ese motivo en los últimos días le ha pedido a sus seguidores que lo apoyen en oraci´´on para pedir por ella.

La foto fue compartida en la cuenta de rechismes, y allí algunos fans del interprete de 'Colores', le han dejado mensajes de apoyo: "Una situación muy triste y dolorosa por la cual hemos pasado muchos con este virus . Que Dios la bendiga y pueda salir victoriosa", "a mamá de uno, a mi me dio algo en el estómago mi madre es mi vida no se que haría si me llega a faltar 😢", "Dios le de la sanidad 🙌", "Solo los que pasamos por esto con un familiar te podemos entender al 200% Dios bendito pase su mano sanadora sobre su mamá 🙌", son algunos de los comentarios que han llegado.