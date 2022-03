'Pepa Colombia' de Kallejiando confiesa que tiene miedo tras pedido de Petro para conocerla

Por medio de las redes sociales se dio a conocer que el candidato a la Presidencia Gustavo Petro quiere conocer en persona a la empresaria de keratinas Epa Colombia .

La influencer le contó a sus seguidores en su cuenta Instagram sobre una charla que tuvo con María Antonia Pardo, directora de comunicaciones de Petro.

Publicidad

Una parte de la conversación dice: "Hola Dane, ¿cómo estás", me presento: soy María Antonia Pardo, directora de comunicaciones de Gustavo Petro... No se explica cómo van a salir libres los de Odebrecht y, en cambio, a ti te dan 5 años de cárcel. Ya de amiga a amiga, lo mejor es que te reúnas con todos, no solo con Petro. Con Galán, con De la Calle, con Francia, etc, así le bajas al escándalo, porque quedaste como uribista y eso francamente es jodido".

Este video que compartió la empresaria ha dado mucho de que hablar, tanto es así que 'Pepa Colombia' del programa Kallejiando habló al respecto y con humor dijo que le daba miedo conocerlo.

Publicidad

Durante una charla con Esteban Hernández, 'Pepa Colombia' dijo: "Mira amiga, a mí me dio miedo reunirme con él, me dio miedo que me pusiera a cantar e e Epa Colombia Humana".

Además, contó que se reunió con otro candidato: "Yo ya me reuní con Uribe y uno no puede estar con Dios ni con el diablo al tiempo amiga".

Publicidad

"Sin embargo; no le cerré las puertas y le dije que esperáramos la última encuesta y si la cosa se le ponía peluda me llamara para hacerle la keratina" dijo 'Pepa Colombia'".