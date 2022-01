Peter Manjarrés generó inquietud con fuerte pregunta hacia los antivacunas

El cantante de música vallenata, Peter Manjarrés , causó polémica hace poco con un tuit en el que le hace una pregunta a sus seguidores: "¿Se le puede llamar asesino a la persona que no se quiere vacunar y contagia a los demás?".

Esta publicación en su red social levantó todo tipo de comentarios como "Peter estas errado, asi estes vacunado igual contagias", "Oiga caballero he visto casos de personas con las dosis completas y se contagiaron y aún así murieron...", "No se puede llamar asesino, porque en ese caso somos todos… todos los que no seguimos los protocolos, todos los que insistimos que solo con vacunarnos “ya estamos curados” . A pesar de los signos de interrogación pienso que estás errado Caballero @PeterManjarres", y muchos más.

El cantante al ver la reacción de todos sus seguidores, habló con El Tiempo y explicó que hizo esa pregunta basado en un comentario de otra persona sobre este tema.

"Me llamó la atención un tweet que vi de alguien que decía asesinos y suicidas a los que no se vacunaban. Lastimosamente estamos en un país muy polarizado, unas personas entendieron que fue una pregunta y otras no leen y entendieron que yo llamaba asesinos a las personas que no se vacunan. Nunca afirmé que eran asesinos los que no se vacunan", dijo Peter Manjarrés.

Se le puede llamar ASESINO ? a la persona q no se quiere vacunar y contagia a los demás. ? — petermanjarres (@PeterManjarres) January 6, 2022

Sobre la cancelación de sus shows, el artista vallenato dijo que los artistas son los más afectados con el avance del virus "Nosotros los artistas somos de los gremios más afectados. Mañana sábado 8 de enero tenía dos conciertos y fueron cancelados por el virus".