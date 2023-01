Piqué ya habría 'cachoneado' a Clara Chía con una abogada; dicen que está más linda

El paparazzi Jordi Martin, quien ha estado detrás de Shakira, Gerald Piqué y Clara Chía, tras destaparse la infidelidad y posterior separación de los famosos, nuevamente está el ojo del huracán tras confirmar que el exdefensa del Bancelona ya le montó 'cacho' a su actual novia.

Según el periodista, que además le ha sacado varios trapitos al sol al exjugador, Gerald Piqué engañó a Clara Chía con una hermosa abogada.

Publicidad

Se trata de Julia Puig Gali, quien también ronda la edad de Chía.

Las fuertes declaraciones las hizo Jordi en su cuenta de Instagram con tono desafiante y hasta puso captura de pantalla del perfil de la joven abogada.

“¿La conoces Gerald? Luego no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima tuyo”, escribió en sus historias el reportero.

Aunque para el momento que se destapó el chisme, la abogada, que dice ser Máster en Derecho Penal Económico, tenía el perfil público, lo cerró a los minutos.

Publicidad

Aunque la información aún no ha sido confirmada y no se sabe a ciencia cierta si Piqué ya "estrenó" a Clara Chía, lo cierto es que la noticia causó furor en redes sociales y muchos de los usuarios se alegraron por Shakira.

"De lo que te salvaste Shak", "Clara-mente eso es lo que le espera", "lo que por agua viene...", "pues más linda sí está", son algunos de los comentarios de internautas.

Publicidad

El paparazzi también dio a conocer a través del programa 'El gordo y la flaca' que Piqué habría querido volver con Shakira estando con Clara Chía y esta habría sido la razón por la que la barranquillera lanzó en su reciente tiradera junto a Bizarrap, la fulminante frase: "Yo contigo no regreso ni aunque me llores ni aunque me supliques".

Te puede interesar: Dura experiencia probando comida mexicana