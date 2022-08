Juan Luis, conocido en el medio artístico como Maluma es uno de los más famosos cantantes de reguetón, últimamente se ha mantenido bastante activo en su cuenta de Instagram compartiendo bastantes momentos de su vida y de su carrera.

Recientemente se conoció que el cantante se fue de vacaciones a disfrutar con su actual pareja Susana Gómez a la Isla Baleares en España. Unos paparazzi captaron a la pareja compartiendo muy felices y a gusto en un yate en un caluroso día.

Maluma compartió en su cuenta de Instagram tres fotos de él dándose un refrescante baño con vista al agua del mar, pero por su cuenta no publico nada con su actual novia. Los comentarios ante estas fotos no dieron espera.

“Disfruta del fin de gira. Vuelve pronto”, “Bello daddy”, “Maravillosos”, “perfecto”, son algunos de los comentarios que se leen por parte de sus seguidores.

Lo que más llamo la atención de los usuarios en las fotografías tomadas por los paparazzi fue el recordar que en el 2019 diferentes medios dieron a conocer que Maluma y su exnovia Natalia Barulích también disfrutaron de una tarde en el mismo lugar.

“Ahora uno no puede volver a lugares donde fue con su ex? Si el lugar me gusta, creo nuevos recuerdos”, “Normal yo llevaba a mis ex al mismo motel”, “Que tiene, ella también tiene derecho”, son algunos de los comentarios de los internautas al filtrarse las imágenes del cantante con su novia.

Por otro lado, Maluma confirmó su relación con Susana Gómez el 26 de diciembre del 2021 con una fotografía en el que se dan un apasionado beso. La actual pareja del cantante no hace parte del mundo del entretenimiento, por lo que su relación no es exhibida constantemente.

El cantante se mantiene disfrutando y pasándola bien, compartiendo con sus seguidores fragmentos de sus conciertos, sus rutinas de ejercicio, fotos pasándola bien y dándose un tiempo para él.