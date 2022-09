Nicky Jam tras su larga trayectoria como cantante, ha logrado ser uno de los reguetoneros más reconocidos a nivel nacional e internacional, ganando un gran grupo de fanáticos e incluso haciendo colaboración con otros artistas, lo que lo han hecho crecer aún más en la industria musical.

Hace tan solo unas horas el cantante respondió a un medio reconocido la pregunta de si ya tenía un nuevo amor, debido a que se le vio besando a algunas mujeres de manera muy 'acaramelada' donde el mismo capto las fotos y las compartió en sus redes sociales.

El cantante de música urbana, en dichas imágenes, muestra cómo se está dándose un beso con quién sería Sofía Gaviria una joven de 18 años y de nacionalidad colombiana.

Además, la foto se hizo pública, por lo que Nicky Jam respondió publicando una nueva fotografía en sus historias de Instagram, pero en esta ocasión, besando a una mujer diferente de quien se desconoce su identidad.

Ante las dudas de si estaba estrenando amor, el artista no dudo en responder mediante sus historias, confirmando que se encontraba soltero, aclarando a su vez que el hecho que bese a una mujer no significa que salga con ella.

“Óyeme, óyeme, estoy soltero. Que yo bese a una mujer no significa nada, las beso a todas”, expresó Nicky Jam en el corto clip que publicó en su cuenta de Instagram.

Ante la polémica, muchos internautas decidieron comentar al respecto, donde muchos manifestaron que el artista no estaba listo para tener una relación seria y otros solo se lo tomaron con humor.

“Él no está diseñado para una relación estable”, “Que me bese a mí”, “El soltero feliz, ¿Por qué no?. Un besito no es compromiso”, “Más claro no pudo quedar”, “Un beso significa amistas, sexo y amor”, “Por lo menos habla claro”, escribieron algunos usuarios ante el video del artista.