Premios Óscar 2022: Película Encanto nominada a tres importantes categorías

La película Encanto se posicionó número 1 en la lista Billboard gracias a su banda sonora y ha sido uno de los mayores éxitos en la historia de Disney .

Los creadores de esta producción no paran de recibir buenas noticias, ya que la cinta logró tener tres nominaciones a los premios Óscar que se van a llevar a cabo el próximo 27 de marzo en Hollywood.

Encanto, fue dirigida por Byron Howard y Jared Bush, y está compitiendo en tres categorías muy importantes las cuales son: Mejor canción original por “Dos oruguitas”, Mejor banda sonora y Mejor película animada.

'Dos oruguitas', compuesta por el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda e interpretada por el colombiano Sebastián Yatra, consiguió la nominación a mejor canción original.

Así mismo, la película de Disney ambientada en Colombia, logró este martes la nominación a mejor película animada, categoría en la que también compiten "Flee", "Luca", "The Mitchells vs The Machines" y "Raya and the Last Dragon".

La actriz colombiana María Cecilia Botero que interpreta a la abuela 'Alma Madrigal' en la película, habló con BLU Radio y expresó el lindo mensaje que deja la cinta a quienes tienen la oportunidad de verla: "La película tiene muchos mensajes, lo fundamental es el tema de la familia, pero al mismo tiempo lo podemos llevar al país (…) Es algo tristemente común en nuestro país, que son las mujeres las que se terminan echando a la espalda a las familias porque nos matan a los hombres o porque nos abandonan".

Así mismo habló de su experiencia para realizar su papel: "Cuando las cosas tienen que ser son. Cuando me dijeron que el casting era en inglés dije que no, meses después me volvió a llegar lo mismo y dije: 'yo me arriesgo', sin saber que era para Disney"