“Protesten en paz. Sean inteligentes”: Epa Colombia invitó a marchar pacíficamente en paro nacional

Epa Colombia invitó a través de redes sociales a protestar pacíficamente ese miércoles 28 de abril, jornada en la cual se programó paro nacional en contra de la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque , la cual pondría IVA a los servicios públicos, a quienes ganen más de 2.400.000 y hasta los servicios fúnebres.

Definitivamente, cada vez son más los inconformes con el proyecto de ley denominado ‘Solidad Sostenible’ y la empresaria no se quedó atrás, ya que hace unos días expresó su inconformidad con dicha reforma , por eso se volvió a pronunciar, pero esta vez para invitar a todos los colombianos a protestar de la manera más pacífica para evitar problemas futuros.

“Sé que no están de acuerdo con todo lo que está pasando en el país, pero protesten en paz. Sean inteligentes. No sean tan brutos como yo, que aún estoy pagando lo que hice”, dijo Daneidy.

Asimismo, agregó: “A mí me cerraron las puertas en la Secretaria de Salud, el Invima y la Policía porque son entidades del Gobierno. Así que amiga, si usted sale este 28 a marchar no dañe el Transmilenio. No vayas hacer lo que yo hice porque te vas a tirar tu vida”.

Y es que a pesar de que la influenciadora nunca ha parado en la cárcel, comentó que todavía se encuentra acusada de tres delitos por afectar estructuralmente una estación hace dos años, por eso recomendó a todos evitar ser fichado por las diferentes entidades, pero sobre todo pidió no dañar los articulados del Transmilenio .