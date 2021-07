"¿Qué culpa tengo yo?": La Liendra respondió a quienes lo critican por ganar más que un médico

Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como La Liendra , decidió romper el silencio y referirse a un tema que siempre ha sido motivo de debate en el mundo en el que se mueve, ¿cuánto dinero gana?

Muchos ciudadanos cuestionan que jóvenes como él que se dedican a generar contenido en redes sociales vivan de eso y mucho mejor que cualquier profesional con carreras universitarias.

La Liendra decidió responder las preguntas en torno a ese tema como: "¿Qué piensas de que los influencers ganen más que un médico?", "¿No estás de acuerdo con estudiar?", fueron algunas interrogantes.

"Primero, nosotros los influencers no tenemos la culpa que vivamos en un país corrupto donde no le pagan lo que es a un médico. Segundo, las formas de hacer plata cambian y esto de ser influenciador está de moda. Tercer, un médico debería ser médico porque quiere prestar un servicio y no por la plata que gana", dijo La Liendra.

También le hizo un llamado a todas las personas que no están de acuerdo con el dinero que ganan los influencers por publicar contenido en redes sociales.

"Que rabia con esa gente que les ofende que a uno le esté yendo tan bien, que ganamos mucho mas que un doctor o un profesor. ¿Ustedes creen que escribiendo aquí van a cambiar algo? ¿Creen que nosotros somos los que repartimos los sueldos? Es el Gobierno. Si a usted le incomoda que un influenciador gane más que un profesional, reúnase con todos los profesionales, hagan una manifestación. Es el Gobierno el que pone eso, ¿qué culpa tenemos nosotros?", dijo La Liendra en varias historias.

Sin embargo, muchas personas argumentaron que no es justo que una persona que hace contenido en redes sociales gane más que un profesional que se ha esforzado durante años.

"A usted se le subió la fama mijo y obvio que da rabia, porque ellos se matan 5 años estudiando , esforzándose. Si no está mal que gane, pero es que gana muchísimo más que un profesional, tampoco es justo que en unos meses ya compré carros, mansiones y lo que un médico para obtener eso tiene que hacer especializaciónes y doctorados , eso también es injusto", dijo una usuaria.

No obstante, el joven también recalcó que estudiar no es la única forma de salir adelante y que además está generando empleo, pues piensa montar empresa y ya está construyendo un hotel.