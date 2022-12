¡Qué CURVAS! El ardiente TBT de vacaciones de Lina Tejeiro

Lina Tejeiro, reconocida por su papel de Sami en Padres e Hijos, nos recordó una vez más lo mucho que ha cambiado desde entonces.

Esta vez, la hermosa actriz aprovechó los días de Semana Santa para publicar un sensual TBT.

A través de su cuenta de Instagram, Tejeiro se sumó a la tendencia de publicar fotos viejas los jueves a propósito de los viajes y vacaciones que disfruta personas por estos días.

La instantánea va acompañada del mensaje “#tbt de vacaciones ¿Quiénes se fueron de paseo?”, a lo cual sus seguidores han respondido con curiosos e ingeniosos halagos: “Me voy a sentar a reflexionar”, “Lina, hoy es jueves santo, ¿Por qué esa tentación? Recuerda que uno no puede comer carne. Bueno, está bien, voy a verte 8 segundos más y listo, después me voy para la iglesia”, “Como los pollos de mi tierra, sin presa mala”.

