"Que mier$% este COVID": Jessica Cediel de nuevo se contagió del virus

Por medio de sus redes sociales , la presentadora Jessica Cediel le contó a sus miles de seguidores que nuevamente se contagió de COVID-19 y deberá pasara las fiestas sola para asi cuidar a toda su familia.

La bella modelo expresó que por el momento solo ha tenido algo de congestión nasal, dolor y picazón en su garganta. Así mismo dijo que a pesar de que se ha cuidado mucho y ha seguido los protocolos de bioseguridad, de nuevo se contagió.

En su Instagram se le escucha decir "De nuevo me contagié. Hasta el momento solo he sentido congestión y un poco de tos (…) Pasar Navidad sola, lejos de la familia. No puedo hacer los planes que tenía".

Recordemos que la presentadora ya había tenido el virus el año pasado en el mes de octubre.

En ese entonces Jessica Cediel contó en sus redes sociales que ella había perdido el gusto y el olfato. Luego de pasar varios días en casa tomando los medicamentos y cuidándose, la presentadora superó el virus.