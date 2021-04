¿Qué pasó con su gran melena? Amanda Miguel sorprendió con increíble cambio de look

Amanda Miguel compartió por medio de Instagram unas fotografías en las que se mostró sin su tradicional melena por la que siempre ha sido reconocida, además de su increíble voz, y sin una gota de colorante para cabello.

“Gracias a Dios estoy sana rodeada de amor de mi familia, de todos mis colaboradores y de ustedes mis adorados seguidores que en todo momento me acompañan. Sé que para muchos será un shock verme sin mi tradicional cabellera, pero decidí al principio de la pandemia cortármelo y dejármelo crecer de cero con el color que ya tengo naturalmente ¿qué les parece?”, tenía como descripción la publicación de Amanda Miguel.

Asimismo, compartió tres imágenes de ella que en menos de 24 horas cientos de internautas, amigos, familiares y otros artistas comentaron.

“Me gusta mucho, así estuve yo hace unos meses, queriéndomelo cortar y ya no pintármelo, pero hasta hoy no me atrevo jajaja”, le escribió Ana Gabriel desde Twitter .

La publicación ya tiene más de 30.000 reacciones y cientos de mensajes que resaltaron la increíble belleza de la mujer aún sin su frondoso cabello.

