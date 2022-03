"Que tomatito más lindo", le dicen a Caterin Escobar por compartir foto mojada

La actriz Caterin Escobar sin lugar a dudas es una de las mujeres más hermosas que hay en Colombia y quien se ha sabido ganar el cariño de muchas personas con cada uno de los papeles que ha interpretado en diferentes novelas nacionales.

Caterin es muy activa en sus redes sociales y siempre comparte diferentes posteos ya sea de su trabajo o su vida personal. También le gusta motivar mucho a sus seguidores y con publicaciones haciendo ejercicio demuestra que si se puede.

Publicidad

Uno de sus últimos posteos se robó los halagos de sus fans, ya que en esta oportunidad ella no compartió un video ejercitándose, sino que en su lugar publicó una foto después de haber terminado su rutina diaria de ejercicios.

Como es muy usual en algunas personas, después de terminar de ejercitarse la cara se pone muy roja, eso fue lo que le sucedió a Caterin Escobar, quien tenía su rostro muy rojo y además lo tenía muy mojado por el sudor.

Publicidad

Como era de esperarse, el posteo se viralizó y ya está en muchas páginas de chismes.

En su cuenta personal de Instagram , la actriz ya cuenta con más de 60 mil me gusta y miles de comentarios de sus enamorados: "Feliz fin de semana hermosa. ¡Así es un viernes de entreno, esa es la actitud.", "Espectacular Hermosura ❤️", "Se me terminan las palabras para expresar, que es demasiado hermosa y sensual! Que se me eriza la piel cuando la puedo ver. Y más aún, si es su mojada piel.", y muchos más.