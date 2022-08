"Quiero volver a ser amiga de Andrea Valdiri": Epa Colombia envía sentido mensaje a la influencer

Daneidy Barrera Rojas, conocida en sus redes sociales como Epa Colombia, hace unas semanas reconoció el error que cometió en el matrimonio de Andrea Valdri y Felipe Saruma, lo que causó mucha molesta en la barranquillera.

"A pesar de que se ha disculpado, ella me rompió el corazón un día muy importante para mí", dijo Valdiri durante un evento de maquillaje

Aunque la empresaria de 26 años aceptó su equivocación y su imprudente reacción al llegar con su novia sin ser invitada al matrimonio, la influenciadora Andrea Valdiri dijo hace poco que ya no tiene una amistad con Epa Colombia y que no le gusta relacionarse con persona polémicas.

Debido a esta situación, Epa Colombia no dudo en dejar un mensaje de manera pública desde las historias de su cuenta de Instagram en las que aclaró lo que opina de querer mantener un vínculo cercano con la creadora de contenido.

“Quiero volver a ser amiga de Andrea Valdiri. Es una amistad que nunca quiero perder en mi vida. Que tal vez cometí un error, pero que ella vea mi cambio”, dijo inicialmente Daneidy.

La empresaria resaltó el respaldo y ayuda que en algunas ocasiones recibió por parte de Valdiri hace varios años cuando estaba iniciando su emprendimiento de keratinas, donde la barranquillera la impulsó en su negocio para que su marca comenzara a ser reconocida.

“Esa mujer me empoderó, me ayudó con muchísima publicidad para estar en muchos centros comerciales. Me siento feliz. Voy a seguir cambiando”, expresó al final del video Epa.

Epa Colombia manifestó tener un gran cariño por Valdiri y querer recuperar la amistad que se rompió, por lo que se comprometió a cambiar su actitud para que el vínculo se vuelva a crear entre las dos.

