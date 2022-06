Rafael Nadal se convertirá en padre por primera vez

El tenista español de 36 años Rafael Nadal, dio a conocer que se convertirá en padre, tras de una serie de rumores que hace varias semanas venían creciendo, pues su esposa, la economista y administradora de empresas Mery Perelló, levantó sospechas luego de ser vista en varias ocasiones usando ropa más holgada de lo normal.

La noticia la confirmo la revista Hola!, que en su última edición sacó a la luz publica una serie de fotos del deportista, paseando junto a su esposa en un impresionante barco de mallorquín, en el que la mujer se mostró usando un vestido de baño que dejaba en evidencia su incipiente embarazo.

Si bien Nadal hace un tiempo había expresado que los hijos no llegarían hasta que el se retirara del tenis, pues no quería que su carrera se convirtiera en un obstáculo que no le permitiera disfrutar de los momentos más importantes de sus hijos. Sin embargo, todo indica que las cosas no salieron como en ese entonces el deportista lo tenia planeado.

Cabe resaltar que varios familiares y allegados del la Familia Nadal Perelló, han sido cuestionados sobre la llegada del nuevo integrante, sin embargo estos han respondido de manera tajante que no se referirán al tema ni revelaran detalles al respecto.

No cabe duda que la buena nueva se suma a la lista de triunfos del deportista, quien hace poco volvió a entrenar, luego de la lesión que sufrió en uno de sus pies, para poder ser parte de Wimbledon.

"Estaré allá si mi cuerpo me lo permite. Wimbledon es una prioridad, los Grand Slam son una prioridad. Jugarlo con antiinflamatorios, sí; con inyecciones de anestesia, no" expresó el deportista cuando le inquirieron sobre su participación en el torneo.