"Raspado hasta el cu...": Pirry tuvo un accidente mientras montaba bicicleta y el culpable se voló

Durante el pasado fin de semana, el periodista Pirry salió a entrenar en su bicicleta y contó con la mala suerte de que fue atropellado por otra persona que también iba en bicicleta y quien se voló, pero algunos metros más adelante fue alcanzado por Pirry.

El hombre, quedó con algunas heridas en sus piernas y aprovechó su situación para grabar un video y crear conciencia a sus seguidores de manejar con mucha precaución para así evitar accidentes en las vías del país.

Por medio de un video en su cuenta de Instagram , el periodista se notó muy molesto por el accidente y escribió allí: "Raspado hasta el culo y un poco emputadito, hace dos días hacia un contenido para FB, recomendado que nos cuidáramos los ciclistas por qué ciertos conductores ( unos pocos ) y los hampones están convirtiendo nuestro deporte en dé riesgo".

Aprovechó para contar sobre su accidente: "Ayer me atropella otro ciclista y se vuela. Se me olvidó extender la invitación a ser más prudentes a nosotros mismos. No fue nada , solos raspones y magulladuras".

En el video se escucha a Pirry hablarle directamente al hombre que lo atropelló: "Me manda a la mier… di como cuatro botes y el man no para, el man siguió como si ni mier… Nosotros los ciclistas también a veces somos la caga… Lo alcanzamos y ahí sí el man: ‘Ay, discúlpeme’. ¿Pero por qué no paró a ver qué le hizo al otro? ¿Qué tal que hubiera tenido alguna fractura? Me habría dejado ahí solo botado".

Mira el video completo: