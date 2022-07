Reapareció Óscar Naranjo; vende comida en la calle

Óscar Naranjo ganó popularidad en el país gracias a su participación en un famoso reality nacional y aunque no se ganó el premio mayor, se destacó por tener una personalidad bastante extrovertida y por ser algo conflictivo con las personas.

Desde que salió del programa poco se supo de él, sin embargo, hace algunos días volvió a aparecer en las redes sociales por medio de un video en la plataforma de videos de TikTok y reveló que Dios le cerró las puertas en los medios y que lo alejó de las malas amistades.

Así mismo, contó que en la actualidad se está dedicando a la vida cristiana y que trabaja vendiendo rosquitas en las calles y espera en un futuro ser un gran empresario: "En mi vida laboral, vendo rosquitas y diabolines por las calles; aunque no quiero quedarme solo con las calles, también anhelo tener mi propio local y tener mi propia empresa".

Como era de esperarse, la filmación causó preocupación entre miles de internautas que aseguraron que no se le ve feliz: "la verdad yo no lo veo feliz, sus ojos reflejan otra cosa 🥺", "el dolor también se refleja 😞😞", "Se le ven los ojitos tristes :(", "los ojos son los reflejos del alma", y muchos más.

Recordemos que hace algún tiempo, Óscar Naranjo habló sobre su vida sentimental y dejó claro que en un futuro quiere tener una familia con una esposa e hijos.

En la misma cuenta de TikTok el joven contó que poco usa las redes sociales y aunque tiene bastantes seguidores en ellas, él no es de ingresar e interactuar con las personas, por este medio.

"Sí tengo redes sociales pero no me gusta casi manejarlas, no sé, no sé si sea el tiempo pero no me gusta casi manejar las redes... Si hay muchas personas que me siguen, pero personal no", aseguró Óscar.

