Reconocida vidente asegura que Jessi Uribe y Paola Jara se van a separar

Jessi Uribe y Paola Jara han tenido un excelente 2022, pues después de un tiempo de estar juntos como novios, dieron el siguiente paso y se convirtieron en esposos en una ceremonia rodeados de familiares y amigos más cercanos.

Para nadie es un secreto que la pareja siempre ha dado de qué hablar, pero ellos siguen firmes sin importar el qué dirán y los chismes que nacen a raíz de su relación.

Ahora, una reconocida vidente llamada Lilian Estrada aseguró que la pareja se va a separar en un futuro y Jessi estará con otra mujer.

Las palabras de la vidente durante una entrevista fueron: "A ellos no los veo juntos, en el lapso de dos años ya los veo completamente separados. No les he visto nunca un futuro, los veo ennoviados, los veo felices, los veo, mostrando muchas cosas, apartamentos, pero no les veo ese futuro de amor y entrega total, eso se termina…".

Lilian Estrada también aseguró que el cantante de música popular va a ser papá de dos niños: "Es más, voy a adelantar algo: Jessi se va a enamorar de otra mujer, con esa sí se va a quedar y va a tener dos hijos".

Esta noticia dejó a más de uno impactado pues se ve que la pareja disfruta de las mieles del amor y sus primeros meses como casados.

Tanto es así que Paola Jara hace poco recordó por medio de sus redes sociales con algunas fotos el día de su matrimonio con Jessi Uribe.

Junto a su posteo la intérprete de 'Que sufra, que chupe y que llore' escribió: "Cómo pasa el tiempo, ya son 6 meses con la bendición de Dios y ha sido hermoso 🙌🏻❤️❤️❤️💍👰🏻‍♀️🤵🏻 hasta viejitos mi amor @jessiuribe3 te amo!".

Y como era de esperarse, su esposo le comentó: "Te amo mucho mi niña, qué hermoso es vivir a tu lado ❤️❤️❤️🫶🏻 Dios nos bendiga siempre mi amor".

