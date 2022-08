Revelan detalles íntimos de Iván Lalinde y hasta se conoce cuánto lleva con su pareja

Iván Lalinde, reconocido presentador de entretenimiento, se le midió al reto de Google Pulzo, de responder las preguntas que algunos usuarios buscan frecuentemente sobre él en el buscador.

El presentador no dejo pasar ninguna pregunta por alto, así que se arriesgó y hablo de su madre, su edad real, la estatura que tiene y hasta de su pareja, sin tapujos.

Ante la cantidad de búsquedas que hace la gente en Google sobre el famoso Iván, también dio respuesta sobre de donde nació, y de cuál es su cuenta de Instagram oficial y entre las curiosidades de los internautas le preguntaron por qué no tiene tatuajes y él respondió todas las dudas.

Ante la pregunta de cuántos años tiene Iván Lalinde, presentador de la Voz Kids, la estrella respondió que nació el 3 de marzo de 1974, por lo que tiene actualmente 48 años.

El lugar de nacimiento también fue aclarado y manifestó que nació en Medellín, Antioquia, seguido los usuarios frecuentemente buscan cuál es la estatura de Iván, a lo que el respondió que no estaba muy seguro.

“Me he ido encogiendo; era 1,87, y creo que ya estoy en 1,86 o 1,85. ¡Depende del estado de ánimo!”, expresó Iván Lalinde.

La curiosidad siguió escarbando hasta llegar a la pregunta, cuál es la pareja de Iván Lalinde, a lo que él aseguró que tenía su pareja y que está enamoradísimo y que llevan cerca de 17 años de relación, seguido aclaro porque no muestra su amor abiertamente.

“Yo respeto mucho la vida privada mía, la de mi círculo y la de mi familia. Entonces, yo digo: ‘Es que yo hablo es de mi trabajo, yo no hablo de mi vida’. Ahí le digo a la gente 'pare'. Y no es por nada, porque además en ningún momento he tapado nada, pero me parece tan personal, que no le veo importancia para volverlo público”, expresó en el reto.

Al presentador al parecer lo relacionaban frecuentemente con su colega Lina Marulanda, debido a que eran muy buenos amigos, pero ella falleció y dejo en Iván un dolor y una carta antes de su partida que ha marcado al famoso.

“Es mi parcera, que se fue. Marcó huella en mi vida. La tengo en mis fotos en todas partes, ella está conmigo todo el tiempo y todos los días hablamos y rezamos; es una vaina impresionante. Es uno de mis angelitos más cercano”, afirmó el antioqueño en la entrevista.

Iván Lalinde manifestó que no tiene ningún tatuaje en su piel, aunque le parecen agradables, no son de preferencia tenerlo en su cuerpo.

“No tengo tatuajes. Me parece que se ven muy lindo, pero yo un día dije: ‘Yo no me voy a hacer tatuajes; voy a pasar limpio por ahí”, explicó en la metodología del reto. el periodista.

La madre de Iván Lalinde también está entre las grandes dudas que se frecuentan en Google, a lo que él respondió que se llama Tere Gallego de Lalinde: “Es una mamacita hermosa. Una mujer de 92 años, ¡linda!”, dijo Iván.

Seguido el presentador, aprovechó la oportunidad para referirse a su padre aclarando que él murió durante la pandemia y realizó una grabación con una reflexión sobre la muerte y a su vez relato detalles en ese momento de cómo había sido para él la partida de su padre.

Otras de las más grandes dudas y preguntas de los internautas en el buscador de Google, fue cuál es la cuenta de Instagram de Iván Lalinde, a lo que respondió que aparecía como @ivanlalindeg contando con millones de seguidores, y que suele allí subir videos y fotos casuales, de trabajo, con sus mascotas, familia y amigos.