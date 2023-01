Reviven consejo que Shakira nunca le perdonará a su exsuegra

La cantante Shakira ha dado mucho de qué hablar durante los últimos días debido al estreno de la 'Sesión #53' junto al DJ argentino Bizarrap, en la que le envía algunas indirectas a su expareja Gerard Piqué, la nueva novia Clara Chía, y su exsuegra, la señora Montserrat Bernabeu.

Por ese motivo, hace poco se volvió a revivir por medio de diferentes plataformas digitales una filmación del año 2012 en la que quedaba en evidencia la buena relación que tenía la barranquillera con la mamá del deportista español.

Publicidad

Todo se desarrolló durante una entrevista que brindó la cantante del 'Waka Waka' a la revista 'Vogue' en la que se le veía con el cabello de color rubio y algo corto a la altura de los hombros. Cuando Shakira vio esa imagen no dudó en asegurar que fue su suegra en su momento la que le recomendó ese nuevo look, algo de lo que después se arrepintió.

"Ese corte fue el peor error que cometí. Me lo dijo mi suegra, que por qué no me cortaba el pelo, que lo tenía muy maltratado. Suegra, no vuelvo a hacer caso a tus consejos estéticos", fue lo que dijo Shakira en su momento.

El consejo estético que #Shakira jamás le perdonará a su suegra#Internacional pic.twitter.com/i8Q8XvNpFk — AMBA 24 (@amba24noticias) June 28, 2021

Aunque este video es de varios años atrás, volvió a ser tendencia en los últimos días debido a la canción de Bizarrap y Shakira en la que la barranquillera le mandó un mensaje a la señora Monserrat en la parte que dice: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda, te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Publicidad

Asimismo, recordemos que hace poco se difundieron algunas fotos en las que se ve que Shakira tiene en uno de los balcones de su casa en España una bruja mirando a la casa de sus exsuegros, tanto es así que algunos periodistas que vieron la situación, aseguraron que el 'espanto' mira directamente a la cocina de la mamá de Gerard Piqué.

Shakira, desde hace tres meses, tiene colgada en su casa, en una de las terrazas y dirigida a la cocina de la casa de sus suegros, una bruja de tamaño real. 🙊 pic.twitter.com/8AgqpxJiUL — PakyShak 🐺 (@Paky_Shak) January 13, 2023

Te puede interesar: Dura experiencia probando comida mexicana