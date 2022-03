Rihanna se fue a la gala de Dior en tangas y dejó a todos boquiabiertos

La cantante de música pop Rihanna se ha caracterizado siempre por su estilo a la hora de peinarse, vestirse y en general manejar su imagen. Si algo nos ha dejado claro la artista en lo que va de su trayectoria es que no le tiene miedo al riesgo cuando de moda se trata.

Este año, la noticia de su embarazo dejo a todos muy sorprendidos, pues la cantante no acudió a muchos protocolos para anunciarlo. Simplemente se dejó ver junto a su pareja, mientras caminaba por las calles de Nueva York con su barriguita 'al aire'. Desde entonces, 'RiRi' como es llamada de cariño por todos los amantes de su música, no ha hecho más que descrestar a todos con sus originales looks maternales.

Publicidad



Sin embargo, la cereza del pastel la puso hace unos días en el desfile de la reconocida casa de moda Dior, el cual tuvo lugar en Paris. La llegada de 'RiRi' era una de las más esperadas por todos; y si que valió la pena esperar, pues cuando la cantante llegó todos quedaron sencillamente 'boquiabiertos'

Para brillar en una noche como éstas, la cantante acudió al color negro, el encaje y las transparencias ¡mucha transparencia!. Tanta, que algunos opinarían que básicamente se fue en 'bola', pues su outfit estaba compuesto por un sostén, y unas diminutas tanguitas que se supone cubren un vestido a la rodilla transparente. Para complementar el outfit, la cantante usó un abrigo que usó caído a la mitad de la espalda, unas botas largas hasta la rodilla y joyas plateadas.

Publicidad

Aunque mucha gente la ha criticado, no cabe duda que el look de Rihanna quedará grabado para la historia y además, contrario a lo que muchos piensan, dejó claro que una mujer en estado de embarazo, puede darse el lujo de usar lo que le de la gana.

Revista Elle

Publicidad