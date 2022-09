Santiago Alarcón revela que es víctima de extorsión por joven que asegura que él es su padre

Muy preocupado se encuentra el actor Santiago Alarcón pues denunció que hace un buen tiempo viene siendo víctima de extorsión por parte de un jóven que asegura ser su hijo y lo acusa de haberlo abandonado en el año 1992. Por lo tanto, el joven, dice haber viajado desde Canadá a Colombia para pedirle a su padre una suma de 835 millones de pesos.

Sin embargo, la cosa no termina ahí; pues por si fuera poco, el sujeto dice que la persona que le reveló que el actor era su padre, fue su supuesta madre adoptiva, la cantante barranquillera Shakira. ¡Sí! suena a chiste, pero al parecer, el joven se ha encargado de convencerse que su historia es real.

Publicidad

“El asegura que su papá biológico como él lo llama soy yo (Santiago Alarcón) y su mamá, no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero tengo que nombrarla para que ustedes conozcan lo absurdo de esta historia, resulta que para él su mamá es Shakira y no sé qué decir, desafortunadamente nunca he visto a Shakira y me da pena nombrarla pero ¿imagínense hasta dónde ha llegado esto?, este caso ya está en manos de las autoridades competentes porque desafortunadamente yo ya temo por mi seguridad, la de mis hijos, la de mi familia, mi lugar de trabajo ya fue violado…” dijo preocupado Santiago Alarcón, en un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde realizó la denuncia.

Si bien el actor no quiso revelar el nombre de este sujeto al que bautizó como 'el muchacho', sin embargo detalló que esta es una historia que lleva años, la cual es cada vez más absurda

Publicidad