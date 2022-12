Sara Corrales revela la cantidad de tatuajes que tiene; la confesión llamó la atención de sus fans

La actriz Sara Corrales , quien lleva ya varios años radicada en México, aclaró en las redes sociales a sus millones de seguidores la razón por la que actualmente aparece en fotos y videos con varios tatuajes en su cuerpo.

La actriz contó que son marcas falsas y todo se debe a un papel que está interpretando en una serie llamada "Los caminos del amor".

"Los tatuajes no son míos, ya les he explicado un montón de veces de todas las maneras y me siguen preguntando por qué me tatué toda la piel. Son unos adhesivos para un personaje que estoy haciendo. Salgo con todos estos tatuajes en las fotos y videos que les publico porque ando grabando todos los días. Están pegados, me los quitan cuando se dañan y así será hasta que terminen las grabaciones", dijo la actriz a través de un video.

Los tatuajes han despertado un debate en redes de personas que les gusta como se ve Sara y otros opinan que perdió el encantó con tantas marcas en la piel.

“Te hubieses hecho un tatuaje permanente”, “deberías pensar hacerte algunos de verdad, te quedan muy bien”, “te quedan perfectos los tatuajes hermosa!”, “ya no me gustas con tantos tatuajes, te dañaste el cuerpo”, “me asusté, pensé que la tatuada era cierta”, “eres muy linda, menos mal los tatuajes son falsos”, fueron solo algunos de los cientos de comentarios que recibió la colombiana.

Hay que decir que los tatuajes que tiene que lucir para su personaje de Úrsula los tiene en los brazos y en el pecho, por lo que esto escandalizó a más de una persona que la sigue por su contenido sobre los cuidados que tiene con todo su cuerpo.

Al parecer serían más de 30 los tatuajes falsos que debe lucir mientras trabaja en las grabaciones de "Los caminos del amor" y Sara aprovechó las dudas de sus seguidores para aclarar que en su cuerpo no hay ni una gota de tinta por cuenta de un tatuaje.

"Sara corrales no tiene ni un solo tatuaje", finalizó diciendo en el video.

