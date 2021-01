Sara Corrales se lució en bonito bikini para mostrar todo su 'ego'

Sara Corrales publicó una foto con poca ropa y dejó en claro que su cuerpo es digno de admirar, no solo por su color, sino por el tonificado que posee.

Con una provocativa y seductora pose, la famosa dejó a todos con la boca abierta y deleitó a sus más queridos seguidores.

La trabajada figura que Sara posee, la caracteriza como una de las modelos y actrices más bellas de Colombia y el continente.

Como ya es común, Sara llevó puesto un diminuto traje de baño que le tapó lo necesario. No obstante miles de usuarios hicieron zoom y se enloquecieron con la silueta que disfruta.

En la instantánea que superó los 45.000 ‘likes’, Sara vistió un encantador bikini con figuras cafes y rojas.

La reconocida mujer posó sentada sobre un muro y aprovechó que estaba haciendo un sol espectacular para broncear su tonificada delantera.

No cabe duda que a Sara le fascina pasar el tiempo en la playa y presumir la sensualidad que tanto la define como una modelo única.

“Oh, Dios bendito”, “Bella”, “Muy hermosa”, “Bellísima”, “Que bomba eres”, “Lo más hermoso de Colombia”, son los comentarios que le hicieron.

"Sabes cuál es tu peor enemigo? El EGO! ese ego que no te permite cambiar, ese miedo a romper esos lazos ancestrales que no te dejan avanzar, ese que te dice que así estás bien y que no hay nada por mejorar", posteó la colombiana.