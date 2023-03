Sara Uribe se despachó contra mujer que la criticó; “vieja metida”

Considerada por muchos una de las mujeres más bellas del mundo de la farándula, Sara Uribe se roba los corazones de muchos, compartiendo fotografías un poco subidas de tono en donde deja ver sus atributos, pero también compartiendo cosas sobre su vida, personas y laboral.

A través de sus redes sociales , la modelo comparte con todos sus seguidores, sus rutinas de ejercicio y consejos sobre moda y maquillaje, en las que deja claro que es una mujer muy vanidosa y disciplinada con el ejercicio, manteniendo un cuerpazo.

Pues bien, el pasado lunes la antioqueña le madrugó a subir contenido a sus redes, haciendo una historia en su cuenta oficial de Instagram , en la que estaba peinándose y arreglándose para comenzar su día, pero para su sorpresa, una de las personas que vio sus historias estaría por colmar su paciencia.

En un video, Sara se despachó en contra de esa persona, ya que, según relató la presentadora, le dejó un comentario diciéndole que porque no limpiaba el peine con el que se estaba peinando, que le quitara los cabellos, y que no entendía como su mánager la dejaba salir así. Esta situación dejó iracunda a Uribe, que no dudo en segundo en lazarle una dura respuesta

La modelo le dijo "A usted qué le importa vieja metida", y la animó a preocuparse menos por los demás y a ponerle más cuidado a su propia vida, argumentando que debe ser muy feo, no tener nada que hacer, para tomarse el tiempo de criticar un peine que no es el de ella, un cabello que no es el de ella y tras del hecho escribirlo en una red social.

Algunos internautas dejaron algunos comentarios apoyando a la modelo y otros argumentando que no era la manera de responder: "Te digo algo, no era la manera de responder así; tú lo hubieras respondido con mucha cultura", "Huy, no en serio es que hay gente que se pasa de metida, no hay que andar criticando a nadie".

