Angustiante relato de mujer perseguida por acosador en TransMilenio; se tocó ante ella

Un nuevo caso de acoso sexual se presentó en un bus de TransMilenio y en esta oportunidad la víctima fue una mujer que buscó ayuda, pero nadie se solidarizó con ella.

La mujer relató los momentos de terror que vivió cuando, según ella, un hombre se le acercó en varias oportunidades y al ver que ella se alejaba de él, la persiguió.

Lo que se sabe es que esta situación ocurrió en la estación de TransMilenio Suba Calle 100, en el norte de la ciudad de Bogotá.

La joven, identificada como Geraldine Peña dijo a City Tv: "Un hombre que, no conozco, empezó a acercarse mucho. Yo, cambiaba de parte para tratar de alejarme de él y me seguía persiguiendo. Llegó un punto en que el hombre empezó a masturbarse y a tocarse en la estación de TransMilenio".

La mujer contó que al ver esa situación se subió al primer bus que paró en la estación y el señor se subió allí también. Al estar asustada, dijo que se acercó al chofer del articulado para pedirle que llamara a la policía, pero él no la ayudó.

"Le pedí al conductor que me colaborara, que llamara a la Policía porque yo necesitaba ayuda. Me dijo que no lo iba a hacer porque no iba a pasar nada", relató la joven.

Al ver que el chofer no la iba a ayudar, se bajó en la siguiente estación y allí había un policía bachiller a quien le contó lo que estaba sucediendo: "El hombre, con un descaro total, mirándonos a los ojos, me dijo que por qué me atrevía a bajarlo del TransMilenio. Le dije: me estabas acosando y te estabas masturbando frente a mí en una estación".

Ante esta afirmación, el hombre con descaro le respondió: "Yo me masturbó donde quiera".

La mujer relató que cuando llegaron los uniformados le quitaron al hombre una bolsa de marihuana y lo dejaron ir.

Ante esto, Geraldine Peña dijo que no pudo hacer la respectiva denuncia, pues el número de cédula que le dio el hombre a los uniformados es falso.

TransMilenio se pronunció al respecto y lamentó lo ocurrido: "Tan pronto se recibe el reporte, se inició la revisión detalle a detalle gracias a la valiosa información de la colaboradora, que por más de 20 minutos narró al nuevo equipo de atención psicosocial de forma detallada el lamentable evento".

