Gerard Piqué habló por primera vez de Shakira: "Lo volvería a hacer"

Gerard Piqué se convirtió en tendencia durante las últimas horas debido a una entrevista que brindó en RAC 1, en la que habló de su vida deportiva y además, para sorpresa de muchos, se animó a comentar sobre su relación con la cantante Shakira, de quien se separó hace algunos meses para estar con la joven Clara Chía.

Durante la entrevista se le preguntó sobre qué opinaba de la aparición de la barranquillera junto al argentino Bizarrap en el 'late night' de Jimmy Fallon, emisión en la que cantaron su más reciente éxito de la 'Session 53', la cual es una fuerte indirecta para Piqué, Clara Chía y su exsuegra.

El deportista español dijo: "No quiero hablar. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más".

Así mismo, también habló de una situación que hizo enojar bastante a Shakira y fue cuando su hijo mayor apareció en una emisión de la Kings League.

Publicidad

"Solo quiero que mis hijos estén bien. Siempre he tenido una relación próxima con mis hijos, me pidió salir en la Kings League…, le hacía ilusión. Nada me hace más feliz que hacer feliz a mi hijo", aseguró el español.

También aclaró que si se llega a dar la oportunidad lo iba a volver a hacer: "Lo volvería a hacer. Parece que tenga más años de los que tiene”, agregó al respecto. “Cada uno toma las decisiones que cree mejores. Yo hago las cosas de una manera, intento hacerlo de la mejor forma”, añadió: “Yo estoy bien, feliz. Con muchas ganas de continuar haciendo cosas y que el Barça siga ganando".

Sin lugar a dudas, sus respuestas causaron un gran revuelo a nivel internacional, pues se le vio bastante relajado hablando del tema, dando a entender que el tema con su expareja ya lo tenía superado.

Publicidad

Te puede interesar: Salchipapa: una delicia kallejera