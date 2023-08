Yina Calderón conoció la Torre Eiffel y se decepcionó, su comentario fue criticado por internautas

Desde hace algunos días Yina Calderón ha estado un poco desaparecida de las redes sociales y todo se debe al viaje que está realizando por Europa con sus hermanas, sin embargo, en los últimos días compartió algunas fotos y videos que generaron un sinfín de reacciones en las plataformas digitales.

Y es que la joven vendedora de fajas no quiso dejar pasar la oportunidad para compartir su experiencia conociendo por primera vez la Torre Eiffel, ubicada en París, Francia.

Sin embargo, este momento no fue como ella lo esperaba pues como dijo en su video, soñaba con que iba a ser una torre más bonita. Tanto es así que la llegó a comparar con un lugar turístico de Medellín, nada más ni nada menos que la Piedra del Peñol.

Yina Calderón estaba acompañada de su hermana Leonela y aprovechó para preguntarle a ella qué opinaba de la torre, a lo que la joven respondió: "Grande, pensé que era más pequeña, pero es muy grande y pues… bien... de pronto, de noche e iluminada, se vea diferente".

Recordemos que visitar la Torre Eiffel es uno de los planes predilectos por los viajeros y el show que hacen en horas de la noche causa demasiada curiosidad entre las personas, por ese motivo Yina aseguró que iba a ir cuando todo estuviera oscuro para confirmar si es cierto todo lo que dicen al respecto.

Los comentarios de Yina Calderón generaron cientos de comentarios entre los internautas, pues hubo personas que la apoyaron asegurando que la Torre Eiffel no "es tanta cosa", mientras que otros la criticaron por hablar mal de ese monumento.

"Que se puede esperar de esta guisa, semejantes comparaciones a pero a ver, hay niveles de niveles, en realidad luces más en la piedra que en la torre!!", "La ignorancia es atrevida 🤦🤦", "Es que en París no saben que tú existes y nadie te va a mencionar, en Colombia hay unos cuantos que les gusta verte para burlarse 😂", "Yo no sé pero me parece coherente, Colombia tiene muchos sitios más hermosos que la gran estructura de París", son algunas de las opiniones.

