"Se hace la víctima": Epa Colombia reveló cómo se enteró de la infidelidad de Diana Celis

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia , reveló a través de sus redes sociales algunas de las razones por las que terminó con la futbolista Diana Celis; según ella, no estaba pendiente de ella, entre otras cosas que prometió luego contar.

A través de la dinámica de Instagram preguntas y respuestas, la empresaria de keratinas respondió a la duda de un seguidor.

“¿Cómo hiciste para superar a Celis y empezar otra relación tan rápido?”, fue la pregunta del usuario.

A lo que Epa Colombia no tardó en responder, según ella, revelando muchas cosas que varios desconocen y hasta insinuó que Diana Celis se hace la víctima.

“Mor, esa mujer no me quería, se hace la 'vístima', la buena gente”, inició.

Y agregó que, aparentemente, se sintió traicionada, pues la deportista le habría fallado en un momento crucial para su empresa, pues fue para ese instante que le 'pilló' conversaciones con otra persona, situación que no logró superar.

“Yo fui a tomar fotos y video y mi celular se apagó, entonces le dije ‘Diana préstame tu celular amor’ y cuando me lo pasó apareció el mensaje de la chica (…) amiga, yo me quería morir, perdí mi plante, sentí que me habían engañado”, explicó.

Además de las revelaciones, pidió que no la juzgaran, pues había decidido darse una nueva oportunidad y como siempre, daría todo de sí.

“Amiga, en fin, fue reduro para mí saber lo que me habían hecho, no lo superé y hace un año no venía bien con ella. Me decía que yo era el amor de su vida, que me iba a apoyar con mis keratinas, me cansé y decidí darme la oportunidad con otra persona que espero hacerla feliz y hacerlo mejor que la primera vez”, puntualizó.

Vale la pena mencionar que Diana Celis, por su parte, se ha mostrado muy hermética desde su separación con la empresaria, por lo que no se ha referido a ella; sin embargo, en algunas ocasiones se ha mostrado afectada.