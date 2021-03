Se lo toma con humor: Pipe bueno respondió a críticas por su look y hasta compartió los memes

Pipe Bueno ha sido el protagonista de los memes por estos días. Al parecer, a muchos de sus seguidores no les gusta su físico delgado ni forma de vestir últimamente.

Varios usuarios se tomaron las redes para crear y difundir varios memes del reconocido artista de música popular . Según ellos, últimamente se viste diferente. Incluso, han dicho que ese look que ahora porta es producto de “la mala mano” de Luisa Fernanda W .

El cantautor y compositor dijo que lo tildaron de revendedor de boletas, vendedor de dulces en los metros y hasta de cobrador gota a gota, pero todo se lo ha tomado con humor.

Así lo dijo por medio de la descripción de la publicación: “Ahorita dicen que soy revendedor de boletas, que vendo dulces en los metros, que soy gota a gota... trabajo es trabajo y más ahora en pandemia. Yo no entiendo cuál es el chiste de todo el mundo (…) a mí no me da mucha risa lo que están diciendo, todos los trabajos son dignos (…) Ya saben que si me ven por ahí estoy vendiendo dulces mi amor, el dulce que quiera se lo tengo. Si asomo a la puerta de su casa le estoy cobrando el porcentaje que debe del mes, soy el gota a gota papá, ojalá no pague… estoy de celador, lo que me pidan, estoy listo”.

Asimismo, añadió: “Recuerden que trabajo en lo que me necesiten así que llámenme cuando quieran. Por ejemplo, ahorita ando trabajando bastante y justo no es como PIPE... (El que lo entendió lo entendió)”.

La publicación ya tiene más de 220.000 reacciones y 6.000 comentarios en los que resaltan la buena actitud con la que se tomó el artista los memes .

Además, para complementar, publico a través de historias en Instagram los memes que a él más le gustaron.

A lo que antes expresó lo siguiente: “Uno no pueda andar medio descuadradito, saliendo de afán de la casa porque ehhh”.