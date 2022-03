"Se mueve más un ojo de vidrio", le dicen a Epa Colombia por hacer el challenge de Anitta

Epa Colombia es amante de las cámaras y por ese motivo todos los días publica contenido nuevo en sus redes sociales , para tener una relación más estrecha con sus millones de seguidores.

Hace poco, en la aplicación de Instagram , muchas famosas se animaron a realizar el challenge de Anitta , el cual consiste en mover las 'pompas' al ritmo de 'Envolver', su reciente éxito musical y del que también se hizo un remix junto al cantante de género urbano Justin Quiles.

Como era de esperarse, la empresaria de keratinas, Epa Colombia, no se podía quedar atrás y se animó a replicar el sensual baile, usando un traje bastante llamativo.

En la filmación se le ve usando un tipo de corsé en cuero y unas tangas muy diminutas, que le tapan lo justo y lo necesario. Luego la empresaria se dispone a menear las 'pompas' al ritmo de 'Envolver'.

Su publicación ha dado mucho de que hablar y los usuarios de las redes sociales están divididos con sus comentarios. Muchos opinan que les encanta la forma de ser de Epa Colombia y otros la critican por sus contenidos.

"Cuál temperatura se subió ?? Antes bajo todo hasta el ánimo jajajajaja", "Se mueve más un ojo de vidrio 😂", "Me quedo con el de Luisa Fernanda w", "Lástima que no provoca ni un mal pensamiento", "No lo hizo mal espero que todas esas criticonas mala vibra lo hagan mejor", son algunos de los comentarios que llegaron a la cuenta de Rechismes.