Exnovio de Elianis Garrido terminó drogado y herido en un bar en Bogotá

Sebastián Tamayo, exnovio de Elianis Garrido , contó para sus más de 800 mil seguidores en Instagram una dramática experiencia, producto de situación que vivió en un bar de Bogotá , luego de aceptarle una bebida a un desconocido.

"El 31 de diciembre fui a un sitio a celebrar estas fechas especiales y allí recibí un trago, pero terminó siendo una droga bastante fuerte. En la clínica, después de todo lo que me pasó, me dijeron que hace parte de una planta", detalló.

Una vez el modelo paisa salió del establecimiento rumbo a su casa, varios vecinos grabaron el estado de inconciencia y alucinación en el que se encontraba, sin camisa y deambulando por las calles de la capital en la madrugada del 1 de enero.

"Pensé que me iban a asaltar (...) Salí corriendo de mi casa y me choqué contra un carro. Rompí el vidrio y me corté el brazo. Tengo 7 puntos y tengo pendiente una cirugía porque perdí parte de un tendón", reveló Tamayo.

Asimismo, la estrella de realities aclaró que no lo robaron y desconoce la verdadera causa por la que le suministraron 'Mezcalina', sustancia extraída de un cactus que lo llevó a tener fuertes alucinaciones.

"Quiero hacer un llamado a que tengan cuidado en cualquier lugar, fiesta a la puedan asistir. Tengan cuidado porque no se sabe si pueden ser ustedes o un familiar. Es algo muy difícil lo que me pasó", lamentó el modelo e hizo una reflexión sobre aquel contratiempo.