“Sentí miedo”: hijo de la ‘Gorda Fabiola’ y ‘Polilla’ reveló que fue amenazado de muerte

Desde hace unos años, la ‘Gorda Fabiola’ y ‘Polilla’, mostraron públicamente el apoyo hacia su único hijo, Nelson Polanía, quién confesó abiertamente ser gay; sin embargo, el joven confesó que ha recibido fuertes amenazas por redes sociales.

A pesar de que los padres del joven tomaron muy bien la noticia, los internautas se mostraron inconformes con la revelación; así que han comenzado atacar a Nelson con mensajes intimidantes en sus redes sociales, entre más pasa el tiempo y los días se agrava la situación.

Publicidad

“Me decían mamerto, locota, utilizaban elementos religiosos. Decían que yo estaba mal”, dijo en una entrevista con reconocido programa de entretenimiento.

El joven es influenciador, comparte diversas experiencias, momentos y mensajes con sus seguidores. En un video que realizo para su Instagram hablo sobre las fuertes críticas que ha recibido junto a amenazas de muerte por parte de un usuario que inicio acosándolo en sus historias.

“Un usuario en particular empezó a insultarme, comentarme las historias, las publicaciones y yo sinceramente pensé en no hacerle caso porque pensé ‘es otro más’. Pero cuando se fue haciendo muy recurrente el tipo de insultos, ahí sí me preocupé bastante”, afirmó Nelson Polanía.

Ante la amenaza de muerte, el hijo de los humoristas no soporto tan grave ataque cibernético; dijo que intentó tomarlo con la mayor de la calma, pero sentir preocupación fue inevitable.

Publicidad

“Hubo una amenaza de muerte en particular de ese usuario. Ahí pensé ‘la vaina se escaló’. Yo lo tomé de una manera tranquila porque estamos en un tiempo complicado electoralmente y pensé que era un comentario subido de tono, pero es gravísimo amenazar de muerte a alguien por un pensamiento distinto es muy grave”, expresó la entrevista.

Nelson no se quedó son los brazos cruzados, pues tomo la radical y necesaria decisión de restringirle el acceso a su contenido al usuario que lo atacó, bloqueándolo y denunciándolo en su cuenta; aunque con esta acción se bajó un poco la angustia, no dejó de sentir miedo por la amenaza.

Publicidad

“En primer lugar, le restringí el acceso a mi contenido y esa medida ha ayudado bastante a regular la interacción y ese tipo de ataques. Uno no está exento a que cree otro perfil y siga en lo mismo. Cuando pasó lo de la amenaza, yo restringí a esta persona. Sentí miedo porque no entendía por qué esta persona está tan interesada en mí. Ahí dije como ‘la gente está muy loca’. Pueden matarme o herirme, por eso”, dijo el joven.

El influencer decidido no tomar medidas judiciales, tampoco le comento el suceso a sus padres para no preocuparlos. Pero resalto en el programa de entretenimiento que la diversidad de género no es un pecado, que simplemente aman de manera diferente.

Por otro lado, hace tan solo unas horas Nelson mostró en sus historias de Instagram lo inconforme que se siente ante el tema de la religión, y el perjuicio con los homosexuales; al igual que un video subido en su cuenta hace una semana expresando su opinión ante la misma situación con otro usuario.