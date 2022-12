¿Será el novio? Yina subió video chupeteándose a misterioso hombre

Yina Calderón no para de subir contenido que deja sin palabras a sus fans. Esta vez decidió sacar a relucir su faceta de Dj bailando su cover de 'Besos en guerra' de la banda Morat.

En las imágenes Yina viste un pantalón ajustado y un top rosa para presumir su figura.

Sin embargo, en el video que subió no aparece sola, pues un musculoso y misterioso hombre la acaricia y besa mientras ella está frente a la consola.

¡Uy Yina! Pero ¿y ese quién es? ¿Será el novio? pic.twitter.com/LoMdTgeq41 — Qué tal esto (@CorreDile) April 25, 2020

En la publicación Yina se mostró agradecida con Will García, quien parece ser el guapo hombre que la acompaña y también es Dj.

No obstante, en unas stories de Instagram la joven acalaró que no es su novio y que no le interesa tener ningún tipo de compromiso.

Este es el video en el que aclara todo



Yina Calderón aclara que NO tiene novio y que el chico del video es un amiguito pic.twitter.com/l9K2IlD5bW — Qué tal esto (@CorreDile) April 25, 2020

