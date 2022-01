Shaira arremetió con toda contra Yhonier: “Caín te quedó en pañales… ojalá te pudras”

El pasado 18 de enero se realizó una nueva audiencia contra Yhonier Leal por el homicidio de Mauricio Leal y Marleny Hernández, el 22 de noviembre en su casa ubicada en La Calera.

Recordemos que el día lunes el acusado había negado rotundamente haber matados a sus familiares, este martes Yhonier Leal confesó su crimen.

Después de confirmarse lo que muchas personas ya sospechaban, varios amigos del estilista se pronunciaron en sus redes sociales al respecto y una de ellas fue la cantante Shaira.

Por medio de su cuenta personal en Instagram la artista compartió sus pensamientos con sus miles de seguidores.

Allí ella escribió: "Menos mal este cabrón ya está encerrado, tanta agua sucia para su propio hermano. Todo el tiempo haciendo creer a la gente que Maito se había suicidado, que llegó a la escena del crimen, y según lo primero que dijo fue: “¿Mauro, qué hiciste?...".

Así mismo Shaira contó algunos detalles del funeral de Mauricio Leal y su mamá: "Cuando yo llegué al funeral lo noté tan tranquilo, tan relajado, y desde un principio sentí su culpa, su mala energía. Se me acercó a saludarme y yo no fui capaz de mirarlo a los ojos. Hasta su publicación en Instagram donde se despide de su madre y hermano, la parte que dice: “Solo los más hermosos momentos inundarán nuestras vidas”, ¿los más hermosos? Tantas casualidades, hasta la carta del supuesto suicidio, en fin...".

La amiga de Mauricio Leal no guardó su rencor contra Yhonier Leal y le dedicó unas palabras en su publicación: "Maldito, ojalá no solo te pudras en la cárcel, sino también en el infierno. Te mereces lo peor, no solo por asesino, sino por cínico, mal hermano, por mal hijo, Caín te quedó en pañales…".

La publicación de la artista se viralizó rápidamente en las redes sociales y varias personas coincidieron con sus pensamientos.