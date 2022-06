Shaira se confesó y reveló que se siente atraída por hombres mayores que ella

La cantante de música popular Shaira se dio a conocer ante el país hace unos años cuando tan solo era una niña de 8 años, y participó en un reconocido reality musical, en el que salió vencedora. Por mucho tiempo, la niña de Barbosa, Santander, se desapareció de las pantallas y regresó pisando fuerte.

Ahora tiene 19 años, y sigue dedicada a su gran pasión: la música. Con una actitud mucho más madura y con un aspecto físico que deja suspirando a más de uno. Sin embargo, la joven cantante ha sido muy reservada con su vida sentimental, y hasta el momento no se le ha conocido un novio; y no porque no lo haya tenido, sino porque suele ser muy hermética cuando de estos temas se trata.

No obstante, hace unas semanas durante una entrevista que le concedió a un reconocido medio de comunicación nacional, la cantante quien en su momento se mostró muy afectada por el impresionante e infortunado deceso del reconocido estilista Mauricio Leal, se confesó y reveló algunos detalles de cómo le gustan los hombres.

“Yo tengo gustos muy raros, a mí me gustan mayores, entonces de pronto dicen: ‘Shaira, podría ser tu papá’, entonces mejor no”, Dijo la cantante quien afirmó que es muy consciente que alrededor de la edad, a la hora de tener una relación amorosa con alguien, siguen existiendo muchos prejuicios.