Shakira pone bruja de tamaño real en balcón de su casa y mira directo a la casa de sus exsuegros

Los medios de comunicación de todo el mundo no dejan de hablar de Shakira y Gerard Piqué, pero en las últimas horas en esta historia se comenzó a relacionar la mamá del deportista, la señora Montserrat Bernabeu.

Y es que los paparazzi españoles no le han quitado la mirada de encima a la casa de la barranquillera en Europa y por ese motivo hace poco se viralizaron varias fotos en las que se ve en uno de los balcones de la enorme mansión, una bruja de tamaño real que mira hacia afuera.

Pero luego de ver detenidamente, algunos periodistas comenzaron a asegurar en las diferentes redes sociales que la bruja estaba mirando exactamente a la cocina de la señora Montserrat Bernabeu.

Estos rumores llamaron la atención de millones de internautas quienes han quedado asombrados por las imágenes y al conocer de qué se trataría, pues se supone que Shakira tenía una buena relación con su suegra en su momento, sin embargo, todo parece indicar que ese cariño se acabó.

Shakira, desde hace tres meses, tiene colgada en su casa, en una de las terrazas y dirigida a la cocina de la casa de sus suegros, una bruja de tamaño real. 🙊 pic.twitter.com/8AgqpxJiUL — PakyShak 🐺 (@Paky_Shak) January 13, 2023

Recordemos que en la nueva canción de Bizarrap junto a la barranquillera llamada 'BZRP Music Session #53', ella en una parte canta: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran las mujeres facturan".

Según la letra del tema, parece ser que Shakira en el último tiempo no siguió con la buena relación con sus suegros y ese sería el motivo del párrafo de la canción.

Todo indicaría que es porque ambos le dieron la espalda cuando se comenzó a divorciar del futbolista Gerard Piqué y aceptaron la nueva relación de su hijo con la joven estudiante Clara Chía.

