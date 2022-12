¡Sigue la campaña! Luisa Fernanda W presentó su 'GABINETE presidencial'

Luisa Fernanda W fue invitada por Daniel Samper Ospina a su canal de YouTube para hablar de la polémica que se ha generado en torno a su supuesta aspiración presidencial.

La influencer aseguró meses atrás que quiere convertirse en presidente de Colombia cuando tenga más de 40 años. Sin embargo, Daniel Ospina le preguntó de dónde había surgido la idea.

"Siendo honesta no me interesa la política si me interesa lo que pasa en mi país. Todo lo bueno o malo que le suceda a mi país, pues ahí estoy como perjudicada también. Yo pienso que la política debería servir para generar cambios reales", dijo Luisa.

En el gracioso video Luisa Fernanda W también bromeó sobre cuál podría ser su 'gabinete presidencial' del cual varios youtubers harían parte. Mario Ruiz figura como ministro del Interior, Juanpis González, como el ministro que maneja la pobreza; Pautips, ministra de Justicia; Camilo Sánchez, ministro de las TIC; Sebastián Villalobos, vicepresidente, y Julio Profe, encargado de las finanzas.

Aún se desconoce si en realidad la influencer está interesada en participar en la política. No obstante, su supuesta 'aspiración' ha generado todo tipo de comentarios.

Finalmente, la joven invitó a los jóvenes a votar este 27 de octubre "para que sean ellos quienes tomen las riendas del país".

