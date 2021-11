Silvestre Dangond respondió a los que lo criticaron por bailar con una mujer

Algunos días atrás se volvió viral en las redes sociales un video donde se veía el artista Silvestre Dangond bailando con una mujer en lo que parecía ser una discoteca.

El cantante está por estos días en Europa dando algunos shows y aprovechó un momento en el escenario para aclarar la situación y dejar callado a más de uno.

Silvestre siempre es muy reservado con este tipo de temas, pero en esta oportunidad el artista decidió hablarlo frente a sus seguidores en el show.

En el video que ya circula en las redes, el interprete de 'Las Locuras Mías' dijo “Estoy muy cargado. Necesito evacuar… A la próxima me traigo a mi esposa porque las fans no me pueden abrazar y bailar conmigo, porque enseguida ya son mujeres mías…"

Respecto a los abrazos que se vieron en el video, Silvestre expresó "hoy me voy a dejar abrazar y voy a dejar que me metan la cabeza por acá (el cuello) de las fans que quieran pa’ ver con qué van a salir”.

El publico comenzó a gritar en medio de las palabras del artista, y el continuó diciendo “Mucha maric…, no me he podido dejar abrazar ni besar… Ajá ¿y entonces qué quieren, que me abrace un hombre? Bueno, si me quieren abrazar también hay que dejarlos porque al final de la historia yo hablo por hacer reír a la gente… Al final de la historia, cuando uno quiere y admira, yo recibo todo el cariño de ustedes”.