Silvestre Dangond se burló de Luisa Fernanda W por “acabar” físicamente a Pipe Bueno

Silvestre Dangond fue tendencia en redes sociales luego de hacer un chiste sobre Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en una de sus transmisiones en vivo.

“También quiero felicitar al que me maquillo ese día, joda, qué llevadera, yo jarto de empanada y me veía llevado ese día (…) y si me hubiera cogido a la muchacha esa que dejó a Pipe Bueno acabado… ¿Cómo es que se llama?”, resaltó en el ‘live’.

El comentario generó risas y críticas por parte de los usuarios que presenciaban el ‘live’ donde el artista se refirió a la influenciadora en tono de burla.

Cabe mencionar que Silvestre no es el único que ha hablado al respecto y en ese tono sobre la instagramer, pues otros cibernautas se han burlado de ella.

Aquí el video donde Silvestre se refiere a la pareja del momento: