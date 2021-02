Silvestre Dangond se sinceró con sus fans y les contó que superó el COVID-19

A través de Instagram , Silvestre Dangond contó a sus seguidores que superó el COVID . No había dicho nada antes y nadie sospechó al respecto porque siempre estuvo activo en sus redes sociales.

“Superé el COVID”, dijo el artista en el video. Contó que, aunque al principio le dio duro psicológicamente, por fortuna estuvo bien de salud hasta que se recuperó por completo.

El artista de música vallenata aprovechó la publicación para saludar a los periodistas en su día.

Por otra parte, Silvestre Dangond recordó los inicios de su carrera con una foto de un periódico que, hace años, publicó la noticia del primer álbum que grabó. Se llamó ‘Tanto para ti’ y lo creó junto a su fórmula de ese momento Román López.

“Me alegra, me llena de satisfacción ser referente y que adopten mis canciones. Pero si es supremamente importante arriesgarse. Cuando grabé mi primer álbum no pensé en cómo lo lograría ni se me pasaba por la cabeza pensar en cómo invertir (...), solo era música, alegria, vivir, ser feliz con lo poco que tenía y me preocupe por ser diferente, por imponer!”, escribió el artista.