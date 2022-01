Con el fin de crear consciencia, Lina Tejeiro compartió con sus fieles fanáticos el duro y largo proceso que lleva luego de extraerse de urgencia los biopolímeros de sus glúteos, operación que le dejó una gran cicatriz.

Desde esta intervención, que se dio a principios de julio de 2020, la actriz confesó que había recurrido a inyectarse dicha sustancia en su cola seis años atrás, con la finalidad de restar la flacidez que tenía en esa zona de su cuerpo y fortalecerla.

Debido a que hace mucho no enseñaba cómo seguía, la llanera abrió un espacio en su perfil de Instagram para compartir con sus seguidores por medio de la dinámica 'preguntas y respuestas' y aclarar algunas dudas.

En consecuencia, uno de sus seguidores le consultó "¿cómo quedó tu cicatriz de los biopolímeros?", a lo cual Lina contestó con bastante sinceridad, se bajó sus pantalones y enseñó las secuelas de este procedimiento.

Añadiendo la modelo que: " sí se puede borrar más. De hecho, ya me había hecho una sesión de láser fraccionado y eso me ayudó un montón a desvanecerla, pero no volví; no he estado juiciosa, pero si lo estuviera, seguramente ya no estaría".

Cabe recordar que, en una anterior oportunidad, Lina Tejeiro aclaró lo siguiente: "mi única intención con esta publicación es concientizar a todas las mujeres para que piensen antes de someterse a cualquier procedimiento estético y si tienen biopolímeros se los retiren cuanto antes".